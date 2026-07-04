ДТП с 12 погибшими на Николаевщине: полиция задержала водителя кроссовера, ему готовят подозрение

Полиция задержала водителя кроссовера — участника ДТП в Николаевской области, в котором погибли 12 человек.

Об этом сообщила Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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Полиция задержала водителя в порядке ст. 208 УПК. Алкотестер показал, что на момент аварии мужчина был трезв.

Также у него были взяты образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. Автомобиль изъят и помещен на штрафную стоянку.

"Следователи назначили ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены окончательные обстоятельства и причины ДТП", — говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, возбужденного по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего гибель нескольких человек.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 12.

Также сообщалось, что полицейские разыскали водителя кроссовера, который, предположительно, спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями.

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