ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: аварию мог спровоцировать другой водитель, выехавший на встречную полосу, его уже разыскали, — Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Николаевской области полицейские разыскали водителя кроссовера, который, предположительно, стал виновником ДТП с тяжкими последствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Николаевской области.

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Аварию мог спровоцировать другой водитель

В полиции напомнили, что сегодня, 4 июля, на автодороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Volvo. По данным свидетелей, ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano, который двигался во встречном направлении по отношению к микроавтобусу. Правоохранители организовали специальную полицейскую операцию и разыскали водителя кроссовера, который, вероятно, спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.

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Жертвы

В результате столкновения транспортных средств 49-летний водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести каретой скорой медицинской помощи медики доставили в больницу еще 9 граждан — 49-летнего водителя грузовика и пассажиров микроавтобуса в возрасте от 15 до 67 лет.

По состоянию на 11:30 в больнице скончались еще трое граждан.

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В ходе оформления материалов дорожно-транспортного происшествия и сбора вещественных доказательств с места происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля марки Nissan допустил нарушение правил дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, где двигался Mercedes Sprinter, чем спровоцировал ДТП.

"Для розыска транспортного средства полицейские организовали специальную операцию и оповестили все экипажи полиции региона. Через несколько часов на автодороге "Благовещенское-Николаев" полицейские остановили Nissan Murano, за рулем которого находился 45-летний житель другого региона", — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственные действия. На месте работают следователи полиции, криминалисты и оперативники.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации в отношении водителя кроссовера.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 12.

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