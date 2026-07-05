Водію Nissan, який спровокував ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині, оголосили про підозру, - Офіс генпрокурора
Водію Nissan Murano, який спровокував аварію на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей та шестеро дістали травми, оголосили підозру.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Водію Nissan Murano, якого напередодні затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель 12 людей та травмування ще 6", - сказано в повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.
- Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.
- Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками. Його затримали правоохоронці.
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