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Водію Nissan, який спровокував ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині, оголосили про підозру, - Офіс генпрокурора

затримання водія

Водію Nissan Murano, який спровокував аварію на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей та шестеро дістали травми, оголосили підозру.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Водію Nissan Murano, якого напередодні затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель 12 людей та травмування ще 6", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.
  • Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.
  • Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками. Його затримали правоохоронці.

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Автор: 

ДТП (4555) Миколаївська область (2485) підозра (1039) Офіс Генпрокурора (3971)
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