Водію Nissan, який спровокував ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині, оголосили про підозру, - Офіс генпрокурора

Водію Nissan Murano, який спровокував аварію на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей та шестеро дістали травми, оголосили підозру.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Водію Nissan Murano, якого напередодні затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель 12 людей та травмування ще 6", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині: поліція затримала водія кросовера, йому готують підозру

Що передувало?

Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.

Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками. Його затримали правоохоронці.

Читайте також: 5 липня в Миколаєві оголошено Днем жалоби за загиблими в масштабній ДТП