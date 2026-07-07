ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині: суд заарештував водія Nissan без права застави
Сьогодні, 7 липня, слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва розглянуто клопотання Миколаївської обласної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави водію автомобіля Nissan Murano, який підозрюється у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 12 людей та 6 - отримали травми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облпрокуратури.
Що вирішив суд?
Як зазначається, керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей, який очолює групу прокурорів у кримінальному провадженні, у судовому засіданні предметно обґрунтував позицію сторони обвинувачення з приводу необхідності арешту підозрюваного у зазначеній події.
У своїй промові Домущей звернувся до суду щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави, посилаючись на ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.
Сторона захисту наполягала на цілодобовому домашньому арешті, а у разі обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою - визначити розмір застави.
За результатами судового розгляду, слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному виключний запобіжний захід - тримання під вартою на 60 днів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.
- Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.
- Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками. Його затримали правоохоронці.
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