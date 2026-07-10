Смертельные ДТП с участием военных на Ривненщине: дела переданы в суд, - ГБР

В суд были направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих из Ривненской области, которых обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первая авария произошла 26 апреля 2023 года на трассе Киев — Чоп вблизи села Крилев Дубенского района. По данным следствия, водитель служебного автомобиля во время обгона грузовика на повороте выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП один пассажир получил травмы средней тяжести, а 44-летний военнослужащий погиб. Водителю инкриминируют нарушение правил вождения военной техники, повлекшее гибель человека и травмирование пассажира (ч. 1 ст. 415 УК Украины).

Второе ДТП произошло 17 апреля 2025 года вблизи села Синов Ривненского района. Следствие установило, что военнослужащий, управляя собственным автомобилем, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем врезался в отбойник. 47-летняя пассажирка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице через восемь дней. Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

По информации правоохранительных органов, на момент обеих аварий военнослужащие были трезвыми. Первому обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, второму — до восьми лет.

Процессуальное руководство по делам осуществляет Ривненская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП на Буковине, в котором погибла его 11-месячная дочь: ему сообщили о подозрении





