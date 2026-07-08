Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП на Буковине, в котором погибла его 11-месячная дочь: ему сообщили о подозрении

Мужчине, который, по данным следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и стал виновником ДТП на Буковине, было предъявлено подозрение. В результате аварии погибла его 11-месячная дочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстоятельства ДТП

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля в селе Мамаевцы Черновицкой области. Столкнулись два легковых автомобиля.

В салоне "Citroën" находились 22-летняя женщина и ее 11-месячный ребенок. Обе получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии. 8 июля она скончалась в Черновицкой больнице скорой медицинской помощи.

Читайте также: ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: суд арестовал водителя Nissan без права залога

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

По версии следствия, автомобилем "Citroën" управлял 42-летний гражданский мужчина потерпевшей и отец ребенка. Результат освидетельствования показал 1,52 промилле алкоголя в его организме.

Следствие установило, что водитель пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, который двигался по своей полосе.

Подозрение

Под процессуальным руководством прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения и будут настаивать на содержании под стражей.

Читайте также: Еще 1,5 часа оставался в живых после ДТП: в Ровенской области будут судить военного, оставившего пострадавшего умирать