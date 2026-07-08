П’яний водій спричинив смертельну ДТП на Буковині, у якій загинула його 11-місячна донька: йому повідомили про підозру

Повідомлено про підозру чоловіку, який, за даними слідства, сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та спричинив ДТП на Буковині. Унаслідок аварії померла його 11-місячна донька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Обставини ДТП

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня у селі Мамаївці Чернівецької області. Зіткнулися два легкові автомобілі.

У салоні "Citroën" перебували 22-річна жінка та її 11-місячна дитина. Обидві зазнали тяжких травм і були госпіталізовані. Дівчинка перебувала у вкрай тяжкому стані. 8 липня вона померла у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги.

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Чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння

За версією слідства, автомобілем "Citroën" керував 42-річний цивільний чоловік потерпілої та батько дитини. Результат освідування показав 1,52 проміле алкоголю в його організмі.

Слідство встановило, що водій перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем, який рухався своєю смугою.

Підозра

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу та наполягатимуть на триманні під вартою.

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