П’яний водій спричинив смертельну ДТП на Буковині, у якій загинула його 11-місячна донька: йому повідомили про підозру
Повідомлено про підозру чоловіку, який, за даними слідства, сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та спричинив ДТП на Буковині. Унаслідок аварії померла його 11-місячна донька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Обставини ДТП
Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня у селі Мамаївці Чернівецької області. Зіткнулися два легкові автомобілі.
У салоні "Citroën" перебували 22-річна жінка та її 11-місячна дитина. Обидві зазнали тяжких травм і були госпіталізовані. Дівчинка перебувала у вкрай тяжкому стані. 8 липня вона померла у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги.
Чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння
За версією слідства, автомобілем "Citroën" керував 42-річний цивільний чоловік потерпілої та батько дитини. Результат освідування показав 1,52 проміле алкоголю в його організмі.
Слідство встановило, що водій перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем, який рухався своєю смугою.
Підозра
- За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України.
- Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
- Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу та наполягатимуть на триманні під вартою.
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