Ще 1,5 години був живим після ДТП: на Рівненщині судитимуть військового, який залишив потерпілого помирати

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який після смертельної ДТП залишив потерпілого на узбіччі та втік.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Подія сталася ввечері 29 січня 2026 року поблизу села Шубків Рівненського району. Керуючи службовим автомобілем, військовий збив 25-річного чоловіка, який ішов узбіччям дороги.

Після наїзду водій не викликав швидку допомогу, не намагався надати потерпілому першу допомогу та залишив місце пригоди.

За висновком судово-медичної експертизи, чоловік після ДТП прожив ще близько півтори години. За своєчасного надання допомоги він мав шанс вижити. Його тіло місцеві жителі знайшли лише наступного ранку.

Працівники ДБР спільно з Національною поліцією вже наступного дня встановили місцезнаходження автомобіля та затримали водія.

Також з'ясувалося, що раніше чоловіка вже притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані сп'яніння із позбавленням права керування. Водночас водійського посвідчення він ніколи не отримував.

На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Під час досудового розслідування обвинувачений визнав свою вину та розкаявся.

Його судитимуть за порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель людини, та залишення в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція найтяжчої зі статей передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: Батько 12-річного Гриші Глушича закликав українців поширювати макет із QR-кодом на петицію щодо безпеки на дорогах. ФОТО