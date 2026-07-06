Еще 1,5 часа жил после ДТП: на Ривненщине будут судить военного, оставившего пострадавшего умирать

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который после ДТП со смертельным исходом оставил пострадавшего на обочине и сбежал.

Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел вечером 29 января 2026 года вблизи села Шубков Ривненского района. Управляя служебным автомобилем, военный сбил 25-летнего мужчину, который шел по обочине дороги.

После наезда водитель не вызвал скорую помощь, не пытался оказать пострадавшему первую помощь и покинул место происшествия.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина после ДТП прожил еще около полутора часов. При своевременном оказании помощи у него был шанс выжить. Его тело местные жители нашли только на следующее утро.

Сотрудники ГБР совместно с Национальной полицией уже на следующий день установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.

Также выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения с лишением права управления. При этом водительского удостоверения он никогда не получал.

На время досудебного расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В ходе досудебного расследования обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Его будут судить за нарушение правил вождения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель человека, и оставление в опасности, повлекшее смерть потерпевшего.

Наказание по самой тяжкой из статей предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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