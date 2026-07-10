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Смертельні ДТП за участю військових на Рівненщині: справи передали до суду, - ДБР

До суду скерували обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців із Рівненщини, яких обвинувачують у скоєнні смертельних дорожньо-транспортних пригод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Перша аварія сталася 26 квітня 2023 року на трасі Київ - Чоп поблизу села Крилів Дубенського району. За даними слідства, водій службового автомобіля під час обгону вантажівки на повороті виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. Унаслідок ДТП один пасажир дістав травми середньої тяжкості, а 44-річний військовослужбовець загинув. Водію інкримінують порушення правил водіння військової техніки, що призвело до загибелі людини та травмування пасажира (ч. 1 ст. 415 КК України).

Друга ДТП сталася 17 квітня 2025 року поблизу села Синів Рівненського району. Слідство встановило, що військовослужбовець, керуючи власним автомобілем, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався у відбійник. 47-річна пасажирка отримала тяжкі травми й померла у лікарні через вісім днів. Водія обвинувачують за ч. 2 ст. 286 КК України.

За інформацією правоохоронців, на момент обох аварій військовослужбовці були тверезими. Першому обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі, другому — до восьми років.

Процесуальне керівництво у справах здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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ДБР завершило розслідування двох смертельних аварій за участю військовослужбовців. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.
ДБР завершило розслідування двох смертельних аварій за участю військовослужбовців. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.
ДБР завершило розслідування двох смертельних аварій за участю військовослужбовців. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Автор: 

ДТП (4561) військовослужбовці (5303) ДБР (3999) Рівненська область (1312)
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