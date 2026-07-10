Смертельні ДТП за участю військових на Рівненщині: справи передали до суду, - ДБР
До суду скерували обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців із Рівненщини, яких обвинувачують у скоєнні смертельних дорожньо-транспортних пригод.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Перша аварія сталася 26 квітня 2023 року на трасі Київ - Чоп поблизу села Крилів Дубенського району. За даними слідства, водій службового автомобіля під час обгону вантажівки на повороті виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. Унаслідок ДТП один пасажир дістав травми середньої тяжкості, а 44-річний військовослужбовець загинув. Водію інкримінують порушення правил водіння військової техніки, що призвело до загибелі людини та травмування пасажира (ч. 1 ст. 415 КК України).
Друга ДТП сталася 17 квітня 2025 року поблизу села Синів Рівненського району. Слідство встановило, що військовослужбовець, керуючи власним автомобілем, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався у відбійник. 47-річна пасажирка отримала тяжкі травми й померла у лікарні через вісім днів. Водія обвинувачують за ч. 2 ст. 286 КК України.
За інформацією правоохоронців, на момент обох аварій військовослужбовці були тверезими. Першому обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі, другому — до восьми років.
Процесуальне керівництво у справах здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
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