Комітет Ради розгляне 15 липня два законопроєкти про безпеку на дорогах: в одному пропонується лише підвищити штрафи

15 липня профільний комітет Верховної Ради розглядатиме два законопроєкти, покликані посилити відповідальність за небезпечні порушення на дорогах. Перший проєкт закону від самого комітету (12 співавторів) пропонує лише підвищення штрафів.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Олексій Глушич, передає Цензор.НЕТ.

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Штрафи проти позбавлення прав: два сценарії для Ради

За словами Глушича, завтра члени комітету мають вирішити, який саме документ буде взято за основу для подальшого голосування та внесення правок у сесійній залі парламенту.

Законопроєкт №1 (Основний): Розроблений представниками самого комітету. Його підтримали лише 12 народних депутатів. Документ пропонує виключно підвищення штрафів, а не жорсткіше покарання.

Законопроєкт №15348-1( Альтернативний) від 51 парламентаря. Окрім штрафів, документ пропонує тимчасове вилучення посвідчення водія для тих, хто вчиняє кілька небезпечних порушень протягом одного року.

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Законопроєкт, ініційований народним депутатом Романом Грищуком, підписали Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступниця голови ВР Олена Кондратюк, голови 6 комітетів парламенту – охорони здоров’я Михайло Радуцький, євроінтеграції – Іванна Климпуш-Цинцадзе, свободи слова – Ярослав Юрчишин, гуманітарного – Микита Потураєв, освітнього – Сергій Бабак та екологічного – Олег Бондаренко.

Як зазначається, він розроблений на основі напрацювань експертів у сфері безпеки дорожнього руху за участю представників громадських організацій і родин, які втратили близьких у дорожньо-транспортних пригодах, є відповіддю на катастрофічний рівень смертності та травматизму на українських дорогах.

Ключові положення законопроєкту №15348-1

Скасування "порога безкарності" у 20 км/год. Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год (найвищий показник, що зустрічається в країнах ЄС) замість нинішніх 20 км/год, скопійованих в росії. Запровадження пропорційної відповідальності за перевищення швидкості.Передбачається диференціація штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. Такий розмір штрафів має виконувати свою головну функцію — стримувати водіїв від порушень. При цьому для тих, хто добровільно сплачує штраф за перевищення швидкості не більше ніж на 60 км/год, зберігається можливість сплатити 50% його розміру. Повна сплата штрафу за грубі та систематичні порушення. Для найбільш небезпечних порушень законопроєкт скасовує можливість отримати знижку при швидкій оплаті штрафу. Повний розмір штрафу сплачуватиметься за перевищення швидкості більш ніж на 60 км/год, а також за четверте протягом року перевищення швидкості більш ніж на 40 км/год. Посилення кримінальної відповідальності за смертельні ДТП. Якщо внаслідок ДТП загинула людина, суд обов’язково призначатиме додаткове покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до восьми років. Сьогодні максимальний строк такого покарання становить три роки, а деколи суд може взагалі не позбавляти винуватця права керування.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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