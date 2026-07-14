Выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус: задержали чиновника Нацпола из Донетчины после ДТП. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР при содействии руководства Национальной полиции задержали должностное лицо одного из отделов Нацполиции Донецкой области, которое вечером 12 июля 2026 года стало виновником дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
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По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии опьянения. Авария произошла на автодороге Днепр - Запорожье.
Управляя автомобилем Toyota Camry, сотрудник правоохранительных органов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
В результате аварии водитель микроавтобуса и двое его пассажиров получили телесные повреждения. Все трое были госпитализированы с переломами и ушибами. Травмы также получил водитель легкового автомобиля.
По предварительным результатам медицинского осмотра, сотрудник правоохранительных органов управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Сотрудники ГБР задержали его. В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло за собой телесные повреждения потерпевшим.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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