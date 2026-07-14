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Новости Фото ДТП с участием полицейских
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Выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус: задержали чиновника Нацпола из Донетчины после ДТП. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии руководства Национальной полиции задержали должностное лицо одного из отделов Нацполиции Донецкой области, которое вечером 12 июля 2026 года стало виновником дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Подробности

По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии опьянения. Авария произошла на автодороге Днепр - Запорожье.

Управляя автомобилем Toyota Camry, сотрудник правоохранительных органов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии водитель микроавтобуса и двое его пассажиров получили телесные повреждения. Все трое были госпитализированы с переломами и ушибами. Травмы также получил водитель легкового автомобиля.

По предварительным результатам медицинского осмотра, сотрудник правоохранительных органов управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудники ГБР задержали его. В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло за собой телесные повреждения потерпевшим.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Задержали чиновника Нацпола из Донецкой области после ДТП
Задержали чиновника Нацпола из Донецкой области после ДТП
Задержали чиновника Нацпола из Донецкой области после ДТП
Задержали чиновника Нацпола из Донецкой области после ДТП
Задержали чиновника Нацпола из Донецкой области после ДТП

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ДТП (7659) Нацполиция (17069) Донецкая область (12620) ГБР (3503)
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Топ комментарии
+5
Ну от вам наглядний черговий приклад, як п'яний поліцай скоїв важке ДТП, але ж проти таких влада не прийматиме жорстких покарань. Навпаки, влада заборонить рабам їздити швидше 30км/год і заборонить допустиму похибку на +-10км/год. А на додачу влада ще й заборонить тонування скла автомобілів щоб було видно що в акваріумі раб їде
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14.07.2026 15:39 Ответить
+4
Тільки прочитав заголовок,відразу подумав,що бухий,читаю текст,точно бухий .
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14.07.2026 15:30 Ответить
+3
Панять, прастіть і наградіть за мужиство!
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14.07.2026 15:32 Ответить

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