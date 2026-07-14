Государство переплатило более 5,1 млн грн за электроэнергию для воинских частей в Винницкой области: появились новые подозрения по делу, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения еще четырем участникам схемы незаконного присвоения бюджетных средств при закупке электроэнергии для воинских частей в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, речь идет о бывших главном бухгалтере и инженере по охране труда Квартирно-эксплуатационного отдела города Винницы, а также о двух руководителях частных предприятий.

Детали дела

Ранее, в феврале 2026 года, ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику КЭО, который организовал эту аферу.

КЭО заключил с частным предприятием договор на поставку электроэнергии для воинских частей Винницкой области на сумму почти 35 млн грн.

После этого стороны подписали восемь дополнительных соглашений. Каждым из них цену на электроэнергию повышали примерно на 10%. Таким образом, тариф почти удвоился без надлежащего экономического обоснования.

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Чтобы придать повышению цены вид законности, изменения вносили постепенно. Инженер корректировал тендерную документацию, главный бухгалтер согласовывала дополнительные соглашения и обеспечивала выплаты, а руководители предприятий участвовали в реализации схемы.

Каковы убытки?

Из-за таких действий государство переплатило более 5,1 млн грн.

Бывший начальник КЭО, главный бухгалтер и инженер уже не работают в подразделении.

Подозрение

Всем пятерым участникам дела сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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