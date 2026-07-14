Держава переплатила понад 5,1 млн грн за електроенергію для військових частин на Вінниччині: є нові підозри у справі, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру ще чотирьом учасникам схеми заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі електроенергії для військових частин на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як зазначається, йдеться про колишніх головного бухгалтера та інженера з охорони праці Квартирно-експлуатаційного відділу міста Вінниці, а також двох керівників приватних підприємств.

Деталі справи

Раніше, у лютому 2026 року, ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику КЕВ, який організував оборудку.

КЕВ уклав із приватним підприємством договір на постачання електроенергії для військових частин Вінницької області на майже 35 млн грн.

Після цього сторони підписали вісім додаткових угод. Кожною з них ціну електроенергії підвищували приблизно на 10%. Так тариф майже подвоївся без належного економічного обґрунтування.

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Щоб надати підвищенню ціни вигляду законності, зміни вносили поступово. Інженер коригував тендерні документи, головна бухгалтерка погоджувала додаткові угоди та забезпечувала виплати, а керівники підприємств брали участь у реалізації схеми.

Які збитки?

Через такі дії держава переплатила понад 5,1 млн грн.

Колишній начальник КЕВ, головна бухгалтерка та інженер уже не працюють у підрозділі.

Підозра

Усім п’ятьом учасникам справи повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

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