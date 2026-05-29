На Полтавщині судитимуть трьох посадовців за розкрадання 5 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону передали до суду обвинувальний акт щодо трьох посадовців департаменту міськради на Полтавщині та директора товариства у справі про закупівлю супутникових телефонів для ЗСУ із завданими збитками понад 5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у 2023 році департамент закупив 70 супутникових телефонів для військових у межах програми підтримки Сил оборони. Договір на понад 13 млн грн уклали з попередньо визначеним товариством без проведення відкритих торгів.

Підготував формальний моніторинг ринку з пропозиціями

Щоб обґрунтувати вартість, один із посадовців підготував формальний моніторинг ринку з пропозиціями від компаній, які фактично не постачали таке обладнання. На момент укладення угоди у постачальника відсутні були телефони, однак у документах зазначили нібито їх поставку та отримання.



Після цього на підставі підписаних актів з бюджету перерахували понад 13 млн грн. Згодом директор товариства придбав телефони за суттєво нижчою ціною, а частину коштів, за версією слідства, легалізував через операції з рахунками інших підприємств.

Місцевому бюджету завдано понад 5 млн грн збитків

Унаслідок закупівлі місцевому бюджету завдано понад 5 млн грн збитків.

Прокуратурою заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

