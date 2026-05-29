УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12800 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання на закупівлях для військових частин
328 4

На Полтавщині судитимуть трьох посадовців за розкрадання 5 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ

розкрадання

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону передали до суду обвинувальний акт щодо трьох посадовців департаменту міськради на Полтавщині та директора товариства у справі про закупівлю супутникових телефонів для ЗСУ із завданими збитками понад 5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, у 2023 році департамент закупив 70 супутникових телефонів для військових у межах програми підтримки Сил оборони. Договір на понад 13 млн грн уклали з попередньо визначеним товариством без проведення відкритих торгів.

Також дивіться: Переплата у 25 млн грн на закупівлі деревини для військових: судитимуть заступника командира частини на Чернігівщині, - ДБР. ФОТО

Підготував формальний моніторинг ринку з пропозиціями

Щоб обґрунтувати вартість, один із посадовців підготував формальний моніторинг ринку з пропозиціями від компаній, які фактично не постачали таке обладнання. На момент укладення угоди у постачальника відсутні були телефони, однак у документах зазначили нібито їх поставку та отримання.

Після цього на підставі підписаних актів з бюджету перерахували понад 13 млн грн. Згодом директор товариства придбав телефони за суттєво нижчою ціною, а частину коштів, за версією слідства, легалізував через операції з рахунками інших підприємств.

Місцевому бюджету завдано понад 5 млн грн збитків

  • Унаслідок закупівлі місцевому бюджету завдано понад 5 млн грн збитків.
  • Прокуратурою заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Також дивіться: Розкрадання 5,5 мільйона гривень на закупівлі РЕБ і FPV-дронів для ЗСУ: справу передано до суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

телефон (533) розкрадання (360) Офіс Генпрокурора (3894) Полтавська область (1384)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи такого не було і знову! Так це ж не один і на два місяці така схема була , чи тільки зараз помітили?
показати весь коментар
29.05.2026 16:45 Відповісти
Ловлять?
показати весь коментар
29.05.2026 16:48 Відповісти
Ці троє посадовців, це лише хвіст, який крутить собакою у Полтавській ОДА!
показати весь коментар
29.05.2026 16:57 Відповісти
 
 