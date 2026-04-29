Розкрадання 5,5 мільйона гривень на закупівлі РЕБ і FPV-дронів для ЗСУ: справу передано до суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо організованої групи, яка привласнила понад 5,5 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників для фронту.

Слідство встановило, що організатором схеми став 44-річний чоловік. Він залучив до оборудки директора комунального підприємства та керівника приватних комерційних структур, інформує Цензор.НЕТ.

Схема "віртуальних" поставок

У період з квітня по липень 2024 року фігуранти уклали договори на поставку критично важливого обладнання для військових частин:

20 станцій РЕБ;

150 FPV-дронів;

3 наземні станції керування.

"Однак поставки існували лише на папері: техніку оборонці не отримали, натомість понад 5,5 мільйона гривень були виведені через безтоварні операції на підконтрольні підприємства", - зазначили в поліції.

У вересні 2025 року детективи Бюро економічної безпеки повідомили трьом учасникам групи про підозру.

Наразі розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду. Організатору та його спільникам інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.











