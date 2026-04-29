Розкрадання 5,5 мільйона гривень на закупівлі РЕБ і FPV-дронів для ЗСУ: справу передано до суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо організованої групи, яка привласнила понад 5,5 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників для фронту.

Слідство встановило, що організатором схеми став 44-річний чоловік. Він залучив до оборудки директора комунального підприємства та керівника приватних комерційних структур, інформує Цензор.НЕТ.

Схема "віртуальних" поставок

У період з квітня по липень 2024 року фігуранти уклали договори на поставку критично важливого обладнання для військових частин:

  • 20 станцій РЕБ;

  • 150 FPV-дронів;

  • 3 наземні станції керування.

"Однак поставки існували лише на папері: техніку оборонці не отримали, натомість понад 5,5 мільйона гривень були виведені через безтоварні операції на підконтрольні підприємства", - зазначили в поліції.

У вересні 2025 року детективи Бюро економічної безпеки повідомили трьом учасникам групи про підозру.

Наразі розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду. Організатору та його спільникам інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано псевдогенерала, який вимагав $15 тис. за "вирішення" питань із ВЛК. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+5
Слуги урода
29.04.2026 12:05 Відповісти
+5
мені часом страшно не від війни, а від того що навколо мене ходять отакі істоти, схожі на людей, які можуть красти в той час, коли справжні люди віддають життя,щоб це злодійське сміття жило. І я не можу точно знати, хто в людей навколо - мерзота
29.04.2026 12:25 Відповісти
+3
Справедливого суду вже не має, відкупляться.
Тільки розстріляти або втопити, щоб дешевше було.
29.04.2026 11:57 Відповісти
Спритники чи уроди? - під час війни
29.04.2026 11:57 Відповісти
Там вона і помре.....справа....у суді
29.04.2026 12:08 Відповісти
+1.
29.04.2026 12:30 Відповісти
Таке враження, що відбувається гонка, змагання у швидкості: крадії намагаються якнайбільше якнайшвидше вкрасти -- як в останній раз, слідчі держ.органи, БЕБ намагаються крадіїв перехопити.
29.04.2026 12:29 Відповісти
... не перехопити, а перекрасти.
29.04.2026 13:24 Відповісти
І це теж.
29.04.2026 14:04 Відповісти
Татаров - зразок для всіх крадіїв країни. Зелені невиліковні клептомани просто повторюють його перевірену схему. Вкрав, відкупився, продовжуешь красти...
29.04.2026 13:24 Відповісти
 
 