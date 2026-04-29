Хищение 5,5 млн гривен при закупке РЭБ и FPV-дронов для ВСУ: дело передано в суд. ВИДЕО+ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении организованной группы, которая присвоила более 5,5 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на закупку средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников для фронта.

Следствие установило, что организатором схемы стал 44-летний мужчина. Он привлек к сделке директора коммунального предприятия и руководителя частных коммерческих структур, сообщает Цензор.НЕТ.

Схема "виртуальных" поставок

В период с апреля по июль 2024 года фигуранты заключили договоры на поставку критически важного оборудования для воинских частей:

  • 20 станций РЭБ;

  • 150 FPV-дронов;

  • 3 наземные станции управления.

"Однако поставки существовали только на бумаге: технику военные не получили, зато более 5,5 миллиона гривен были выведены через бестоварные операции на подконтрольные предприятия", - отметили в полиции.

В сентябре 2025 года детективы Бюро экономической безопасности сообщили трем участникам группы о подозрении.

В настоящее время расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Организатору и его сообщникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

Читайте также: Задержан псевдогенерал, который вымогал $15 тыс. за "решение" вопросов с ВЛК. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция суд ВСУ дроны Бюро экономической безопасности хищения РЭБ
Топ комментарии
Слуги урода
мені часом страшно не від війни, а від того що навколо мене ходять отакі істоти, схожі на людей, які можуть красти в той час, коли справжні люди віддають життя,щоб це злодійське сміття жило. І я не можу точно знати, хто в людей навколо - мерзота
Справедливого суду вже не має, відкупляться.
Тільки розстріляти або втопити, щоб дешевше було.
Спритники чи уроди? - під час війни
Слуги урода
29.04.2026 12:05 Ответить
Справедливого суду вже не має, відкупляться.
Тільки розстріляти або втопити, щоб дешевше було.
29.04.2026 11:57 Ответить
Там вона і помре.....справа....у суді
мені часом страшно не від війни, а від того що навколо мене ходять отакі істоти, схожі на людей, які можуть красти в той час, коли справжні люди віддають життя,щоб це злодійське сміття жило. І я не можу точно знати, хто в людей навколо - мерзота
29.04.2026 12:25 Ответить
Таке враження, що відбувається гонка, змагання у швидкості: крадії намагаються якнайбільше якнайшвидше вкрасти -- як в останній раз, слідчі держ.органи, БЕБ намагаються крадіїв перехопити.
... не перехопити, а перекрасти.
І це теж.
Татаров - зразок для всіх крадіїв країни. Зелені невиліковні клептомани просто повторюють його перевірену схему. Вкрав, відкупився, продовжуешь красти...
