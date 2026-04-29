Хищение 5,5 млн гривен при закупке РЭБ и FPV-дронов для ВСУ: дело передано в суд. ВИДЕО+ФОТО
В суд направлен обвинительный акт в отношении организованной группы, которая присвоила более 5,5 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на закупку средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников для фронта.
Следствие установило, что организатором схемы стал 44-летний мужчина. Он привлек к сделке директора коммунального предприятия и руководителя частных коммерческих структур, сообщает Цензор.НЕТ.
Схема "виртуальных" поставок
В период с апреля по июль 2024 года фигуранты заключили договоры на поставку критически важного оборудования для воинских частей:
-
20 станций РЭБ;
-
150 FPV-дронов;
-
3 наземные станции управления.
"Однако поставки существовали только на бумаге: технику военные не получили, зато более 5,5 миллиона гривен были выведены через бестоварные операции на подконтрольные предприятия", - отметили в полиции.
В сентябре 2025 года детективы Бюро экономической безопасности сообщили трем участникам группы о подозрении.
В настоящее время расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Организатору и его сообщникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Тільки розстріляти або втопити, щоб дешевше було.