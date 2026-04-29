Хищение 5,5 млн гривен при закупке РЭБ и FPV-дронов для ВСУ: дело передано в суд. ВИДЕО+ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении организованной группы, которая присвоила более 5,5 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на закупку средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников для фронта.

Следствие установило, что организатором схемы стал 44-летний мужчина. Он привлек к сделке директора коммунального предприятия и руководителя частных коммерческих структур, сообщает Цензор.НЕТ.

Схема "виртуальных" поставок

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В период с апреля по июль 2024 года фигуранты заключили договоры на поставку критически важного оборудования для воинских частей:

20 станций РЭБ;

150 FPV-дронов;

3 наземные станции управления.

"Однако поставки существовали только на бумаге: технику военные не получили, зато более 5,5 миллиона гривен были выведены через бестоварные операции на подконтрольные предприятия", - отметили в полиции.

В сентябре 2025 года детективы Бюро экономической безопасности сообщили трем участникам группы о подозрении.

В настоящее время расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Организатору и его сообщникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











