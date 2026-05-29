В Полтавской области будут судить трех чиновников за хищение 5 млн грн при закупке спутниковых телефонов для ВСУ
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона передали в суд обвинительный акт в отношении трёх должностных лиц департамента городского совета в Полтавской области и директора компании по делу о закупке спутниковых телефонов для ВСУ, ущерб от которой составил более 5 млн грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в 2023 году департамент закупил 70 спутниковых телефонов для военных в рамках программы поддержки Сил обороны. Договор на сумму более 13 млн грн заключили с заранее определенным обществом без проведения открытых торгов.
Подготовил формальный мониторинг рынка с предложениями
Чтобы обосновать стоимость, один из чиновников подготовил формальный мониторинг рынка с предложениями от компаний, которые фактически не поставляли такое оборудование. На момент заключения соглашения у поставщика отсутствовали телефоны, однако в документах указали якобы их поставку и получение.
После этого на основании подписанных актов из бюджета перечислили более 13 млн грн. Впоследствии директор общества приобрел телефоны по значительно более низкой цене, а часть средств, по версии следствия, легализовал через операции со счетами других предприятий.
- В результате закупки местному бюджету нанесен ущерб в размере более 5 млн грн.
- Прокуратурой заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.
