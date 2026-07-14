Виїхав на зустрічну смугу та протаранив мікроавтобус: затримано посадовця Нацполу з Донеччини після ДТП. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції затримали посадовця одного з відділів Нацполу Донецької області, який увечері 12 липня 2026 року спричинив дорожньо-транспортну пригоду на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Подробиці
За попередніми даними, він перебував за кермом у стані сп’яніння. Аварія сталася на автодорозі Дніпро — Запоріжжя.
Керуючи автомобілем Toyota Camry, правоохоронець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом.
Через аварію водій мікроавтобуса та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох госпіталізували з переломами та забоями. Травм також зазнав водій легкового автомобіля.
За попередніми результатами медичного огляду, правоохоронець керував автомобілем у стані сп’яніння.
Працівники ДБР затримали його. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
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