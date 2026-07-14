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Новини Фото ДТП за участі поліціянтів
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Виїхав на зустрічну смугу та протаранив мікроавтобус: затримано посадовця Нацполу з Донеччини після ДТП. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції затримали посадовця одного з відділів Нацполу Донецької області, який увечері 12 липня 2026 року спричинив дорожньо-транспортну пригоду на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Подробиці

За попередніми даними, він перебував за кермом у стані сп’яніння. Аварія сталася на автодорозі Дніпро — Запоріжжя.

Керуючи автомобілем Toyota Camry, правоохоронець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом.

Через аварію водій мікроавтобуса та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох госпіталізували з переломами та забоями. Травм також зазнав водій легкового автомобіля.

За попередніми результатами медичного огляду, правоохоронець керував автомобілем у стані сп’яніння.

Працівники ДБР затримали його. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Затримало посадовця Нацполу з Донеччини після ДТП
Затримало посадовця Нацполу з Донеччини після ДТП
Затримало посадовця Нацполу з Донеччини після ДТП
Затримало посадовця Нацполу з Донеччини після ДТП
Затримало посадовця Нацполу з Донеччини після ДТП

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Автор: 

ДТП (4563) Нацполіція (15850) Донецька область (11503) ДБР (4008)
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Топ коментарі
+5
Ну от вам наглядний черговий приклад, як п'яний поліцай скоїв важке ДТП, але ж проти таких влада не прийматиме жорстких покарань. Навпаки, влада заборонить рабам їздити швидше 30км/год і заборонить допустиму похибку на +-10км/год. А на додачу влада ще й заборонить тонування скла автомобілів щоб було видно що в акваріумі раб їде
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14.07.2026 15:39 Відповісти
+4
Тільки прочитав заголовок,відразу подумав,що бухий,читаю текст,точно бухий .
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14.07.2026 15:30 Відповісти
+3
Панять, прастіть і наградіть за мужиство!
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14.07.2026 15:32 Відповісти

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