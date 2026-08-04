Загибель 6-річної дівчинки внаслідок ДТП у Прилуках: поліцейську засуджено до максимальних 8 років ув’язнення

Поліцейську засуджено до максимальних 8 років ув’язнення за ДТП у Прилуках, у якій загинула 6-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, публічне обвинувачення у справі підтримував заступник генерального прокурора Віктор Логачов, який очолював групу прокурорів. Разом із керівником та прокурорами Чернігівської обласної прокуратури він представляв позицію обвинувачення та наполягав на призначенні поліцейській найсуворішого покарання.

Що вирішив суд?

4 серпня Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області підтримав позицію прокуратури та призначив обвинуваченій максимальне покарання, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України, - 8 років позбавлення волі. Також її на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами.

Прокуратура від початку кримінального провадження послідовно відстоювала принципову позицію - як щодо тримання обвинуваченої під вартою, так і щодо призначення максимального покарання. Зібрані та досліджені в суді докази повністю підтвердили її вину та прямий причинний зв’язок між допущеними порушеннями і загибеллю шестирічної дитини. Суд підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив максимальні 8 років позбавлення волі. Статус працівника правоохоронного органу не звільняє від відповідальності - навпаки, він передбачає підвищений обов’язок діяти законно та безпечно", - зазначив Логачов.

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Обставини трагедії

Прокурори довели, що 10 грудня 2025 року близько 11:44 поліцейська керувала службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та прямувала на виклик щодо іншої ДТП.

На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках вона наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, де жінка разом із шестирічною донькою переходили проїзну частину. Попри обмеження швидкості 40 км/год, службовий автомобіль рухався зі швидкістю близько 51–55 км/год.

На автомобілі були ввімкнені проблискові маячки, однак звуковий спеціальний сигнал не використовувався. Водійка не зменшила швидкість перед переходом, не надала перевагу пішоходам та не вжила своєчасних заходів для зупинки автомобіля.

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Деталі

Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду за умови дотримання Правил дорожнього руху. Суд визнав установлені порушення безпосередньою причиною ДТП.

Унаслідок наїзду дитина отримала тяжкі травми та загинула. Матері заподіяно тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувачена визнала вину лише частково. Суд не встановив обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, та врахував, що на момент ДТП вона була працівницею Національної поліції й виконувала службове завдання.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих і постановив стягнути 6 млн грн моральної шкоди.

Що передувало?

10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках поліцейська, керуючи службовим автомобілем та рухаючись на виклик щодо іншої ДТП, здійснила наїзд на жінку та її 6-річну доньку. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок наїзду дитина загинула на місці, її матір із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Обвинувачена перебувала під вартою.

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