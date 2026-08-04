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Новини Смертельні ДТП
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Загибель 6-річної дівчинки внаслідок ДТП у Прилуках: поліцейську засуджено до максимальних 8 років ув’язнення

винуватиця дтп в прилуках

Поліцейську засуджено до максимальних 8 років ув’язнення за ДТП у Прилуках, у якій загинула 6-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, публічне обвинувачення у справі підтримував заступник генерального прокурора Віктор Логачов, який очолював групу прокурорів. Разом із керівником та прокурорами Чернігівської обласної прокуратури він представляв позицію обвинувачення та наполягав на призначенні поліцейській найсуворішого покарання.

Що вирішив суд?

4 серпня Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області підтримав позицію прокуратури та призначив обвинуваченій максимальне покарання, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України, - 8 років позбавлення волі. Також її на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами.

Прокуратура від початку кримінального провадження послідовно відстоювала принципову позицію - як щодо тримання обвинуваченої під вартою, так і щодо призначення максимального покарання. Зібрані та досліджені в суді докази повністю підтвердили її вину та прямий причинний зв’язок між допущеними порушеннями і загибеллю шестирічної дитини. Суд підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив максимальні 8 років позбавлення волі. Статус працівника правоохоронного органу не звільняє від відповідальності - навпаки, він передбачає підвищений обов’язок діяти законно та безпечно", - зазначив Логачов.

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Обставини трагедії

Прокурори довели, що 10 грудня 2025 року близько 11:44 поліцейська керувала службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та прямувала на виклик щодо іншої ДТП.

На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках вона наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, де жінка разом із шестирічною донькою переходили проїзну частину. Попри обмеження швидкості 40 км/год, службовий автомобіль рухався зі швидкістю близько 51–55 км/год.

На автомобілі були ввімкнені проблискові маячки, однак звуковий спеціальний сигнал не використовувався. Водійка не зменшила швидкість перед переходом, не надала перевагу пішоходам та не вжила своєчасних заходів для зупинки автомобіля.

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Деталі

  • Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду за умови дотримання Правил дорожнього руху. Суд визнав установлені порушення безпосередньою причиною ДТП.
  • Унаслідок наїзду дитина отримала тяжкі травми та загинула. Матері заподіяно тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
  • Обвинувачена визнала вину лише частково. Суд не встановив обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, та врахував, що на момент ДТП вона була працівницею Національної поліції й виконувала службове завдання.
  • Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих і постановив стягнути 6 млн грн моральної шкоди.

Що передувало?

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Автор: 

ДТП (4645) вирок (1203) Прилуки (56) Чернігівська область (1403) Прилуцький район (49)
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Топ коментарі
+10
Так водійка порушила ПДР,так загинула дитина і це заслуговує на покарання Але який цинізм і аморальність прокуратури вимагати найвищі покарання Десятки прокурорів, суддів, депутатів роками,навіть не розглядаються в судах за подібні випадки Майже ніхто не засуджений ,атут показали свою "п Продажні судді і прокурори не усвідомили,що це аморально,що їхня "принциповість" --це показ нікчемності їхніх дій Адже і помякшувані обставини---молода бдівчина ,в нас при цьому часто виправдовую--не ламайте життя молодій --то чому тут це не діє Вона була в збудженому стані.бо спішила на визов--звідти і не включила сирену .щоб всічули,а не тільки бачили ,пропустила якусь мить і стала трагедія Вона виконувала роль по захиту інтересів держави,а не свої особисті ДЕ ПОСАДКА ПРОКУРОРІВ,СУДДІВ, ДЕПУТАТІВ ,ТОЛСТОСУМІВ---ЗА ПОДІБНЕ .
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04.08.2026 12:23 Відповісти
+5
її на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами

тобто після відбуття покарання чи вже за гратами їй не дозволено керувати ?
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04.08.2026 12:11 Відповісти
+5
Десь Тандира склоняють шоб відсидів
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04.08.2026 12:29 Відповісти

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