Суд продовжив тримання від вартою водія-вбивці Плешивцева до 5 вересня. ВІДЕО+ФОТО

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 5 вересня 2026 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави Павлу Плешивцеву, який скоїв смертельну ДТП у Києві, на Караваєвих дачах.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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За її словами, запобіжний захід підозрюваному продовжено на 60 днів.

Підтримати батьків Гриші Глушича прийшли їхні друзі, а також батьки однокласників загиблого у ДТП хлопчика.

Деталі від прокуратури

Як інформує пресслужба прокуратури Києва, Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання заступника керівника Київської міської прокуратури Антона Єфімова та продовжив строк тримання під вартою 49-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz, якій у червні влетів у підземний пішохідний перехід на Чоколівці.

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 5 вересня 2026 року. Участь у засіданні він та його адвокат брали по відеозв’язку. Сторона захисту клопотала перед судом про можливість звільнити підозрюваного з-під варти на поруки. Клопотання суд відхилив.

Прокуратура нагадає, що смертельна аварія сталася 5 червня 2026 року близько 17 години. Як встановлено досудовим розслідуванням, 49-річний водій Mercedes-Benz рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги та виїхав за межі проїжджої частини. Там він влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей, серед яких пасажирка Mercedes-Benz, дістали травми.

Водія затримали на місці ДТП та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Наразі відомо, що чоловік був тверезий. Водночас він неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

В рамках досудового розслідування триває низка експертиз.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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