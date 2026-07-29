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Новости Смертельные ДТП
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Суд продлил содержание под стражей водителя-убийцы Плешивцева до 5 сентября. ВИДЕО+ФОТО

Шевченковский районный суд Киева продлил до 5 сентября 2026 года меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога Павлу Плешивцеву, совершившему ДТП со смертельным исходом в Киеве, на Караваевых дачах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По ее словам, мера пресечения в отношении подозреваемого продлена на 60 дней.

суд над Плешивцевым

Поддержать родителей Гриши Глушича пришли их друзья, а также родители одноклассников погибшего в ДТП мальчика.

батьки Гриші Глушича

Детали от прокуратуры

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры Антона Ефимова и продлил срок содержания под стражей 49-летнему водителю автомобиля Mercedes-Benz, который в июне влетел в подземный пешеходный переход на Чоколовке.

Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 5 сентября 2026 года. Участие в заседании он и его адвокат принимали по видеосвязи. Сторона защиты ходатайствовала перед судом о возможности освободить подозреваемого из-под стражи на поруки. Ходатайство суд отклонил.

Прокуратура напоминает, что смертельная авария произошла 5 июня 2026 около 17 часов. Как установлено досудебным расследованием, 49-летний водитель Mercedes-Benz двигался с превышением скорости, не справился с управлением на округленном участке дороги и выехал за пределы проезжей части. Там он влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

В результате ДТП погибли двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека, среди которых пассажирка Mercedes-Benz, получили травмы.

Водителя задержали на месте ДТП и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Пока известно, что мужчина был трезв. В то же время, он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В рамках досудебного расследования продолжается ряд экспертиз.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

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ДТП (7897) Киев (27139) суд (25438) мера пресечения (681)
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