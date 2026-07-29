Суд продлил содержание под стражей водителя-убийцы Плешивцева до 5 сентября. ВИДЕО+ФОТО
Шевченковский районный суд Киева продлил до 5 сентября 2026 года меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога Павлу Плешивцеву, совершившему ДТП со смертельным исходом в Киеве, на Караваевых дачах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, мера пресечения в отношении подозреваемого продлена на 60 дней.
Поддержать родителей Гриши Глушича пришли их друзья, а также родители одноклассников погибшего в ДТП мальчика.
Детали от прокуратуры
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры Антона Ефимова и продлил срок содержания под стражей 49-летнему водителю автомобиля Mercedes-Benz, который в июне влетел в подземный пешеходный переход на Чоколовке.
Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 5 сентября 2026 года. Участие в заседании он и его адвокат принимали по видеосвязи. Сторона защиты ходатайствовала перед судом о возможности освободить подозреваемого из-под стражи на поруки. Ходатайство суд отклонил.
Прокуратура напоминает, что смертельная авария произошла 5 июня 2026 около 17 часов. Как установлено досудебным расследованием, 49-летний водитель Mercedes-Benz двигался с превышением скорости, не справился с управлением на округленном участке дороги и выехал за пределы проезжей части. Там он влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.
В результате ДТП погибли двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека, среди которых пассажирка Mercedes-Benz, получили травмы.
Водителя задержали на месте ДТП и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Пока известно, что мужчина был трезв. В то же время, он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
В рамках досудебного расследования продолжается ряд экспертиз.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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