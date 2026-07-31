ДТП у Прилуках, у якій загинула дитина: прокуратура просить призначити поліцейській максимальне покарання. ФОТОрепортаж

У Прилуцькому міськрайонному суді Чернігівської області відбулися судові дебати у справі щодо поліцейської, обвинуваченої у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель дитини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Прокуратура вважає вину обвинуваченої повністю доведеною

Позицію обвинувачення у суді представив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, який очолює групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

За результатами дослідження доказів, прокуратура вважає вину обвинуваченої повністю доведеною та просить суд призначити їй максимальне покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 286 КК України", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало

10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках поліцейська, керуючи службовим автомобілем та рухаючись на виклик щодо іншої ДТП, здійснила наїзд на жінку та її 6-річну доньку. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок наїзду дитина загинула на місці, її матір із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Обвинувачена перебуває під вартою.

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Після завершення судових дебатів суд видалиться до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.