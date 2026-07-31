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ДТП у Прилуках, у якій загинула дитина: прокуратура просить призначити поліцейській максимальне покарання. ФОТОрепортаж

У Прилуцькому міськрайонному суді Чернігівської області відбулися судові дебати у справі щодо поліцейської, обвинуваченої у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель дитини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Прокуратура вважає вину обвинуваченої повністю доведеною

Позицію обвинувачення у суді представив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, який очолює групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Смертельна ДТП у Прилуках

За результатами дослідження доказів, прокуратура вважає вину обвинуваченої повністю доведеною та просить суд призначити їй максимальне покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 286 КК України", - йдеться в повідомленні.

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Смертельна ДТП у Прилуках

Що передувало

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Після завершення судових дебатів суд видалиться до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Смертельна ДТП у Прилуках

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ДТП (4644) Прилуки (54) Чернігівська область (1395) Прилуцький район (47)
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