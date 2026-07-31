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ДТП в Прилуках, в котором погиб ребёнок: прокуратура просит назначить полицейской максимальное наказание. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Прилуцком городском районном суде Черниговской области состоялись судебные прения по делу полицейской, обвиняемой в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель ребенка.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Прокуратура считает вину обвиняемой полностью доказанной
Позицию обвинения в суде представил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, возглавляющий группу прокуроров в этом уголовном производстве.
По результатам изучения доказательств прокуратура считает вину обвиняемой полностью доказанной и просит суд назначить ей максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 286 УК Украины", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
- 10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках полицейская, управляя служебным автомобилем и направляясь на вызов по поводу другого ДТП, совершила наезд на женщину и ее 6-летнюю дочь. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на улице Вячеслава Чорновола.
- В результате наезда ребенок погиб на месте, ее мать с телесными повреждениями была госпитализирована.
- Обвиняемая находится под стражей.
По завершении судебных прений суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
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