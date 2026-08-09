В Одесі після атаки РФ відновили світло для 128 тисяч сімей, - ДТЕК
В Одесі та області енергетики частково відновили електропостачання після російської атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Групи ДТЕК у Телеграмі.
Світло повертають після нічного удару
Енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури. Також світло повернули для 128,4 тисячі сімей в Одесі та області, які залишилися без електроенергії.
"Протягом дня енергетики ДТЕК частково заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло для 128,4 тис. сімей Одещини після нічної атаки РФ", - повідомили у компанії.
Роботи тривають без перерви
Фахівці продовжують ремонти цілодобово. Вони намагаються якнайшвидше відновити електропостачання для всіх жителів.
Відомо, що вночі 9 серпня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок цього були пошкоджені об’єкти інфраструктури.
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