В Одесі після атаки РФ відновили світло для 128 тисяч сімей, - ДТЕК

В Одесі та області енергетики частково відновили електропостачання після російської атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Групи ДТЕК у Телеграмі.

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Світло повертають після нічного удару

Енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури. Також світло повернули для 128,4 тисячі сімей в Одесі та області, які залишилися без електроенергії.

"Протягом дня енергетики ДТЕК частково заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло для 128,4 тис. сімей Одещини після нічної атаки РФ", - повідомили у компанії.

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Роботи тривають без перерви

Фахівці продовжують ремонти цілодобово. Вони намагаються якнайшвидше відновити електропостачання для всіх жителів.

Відомо, що вночі 9 серпня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок цього були пошкоджені об’єкти інфраструктури.

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