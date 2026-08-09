Вночі ворог атакував Одесу 11 ракетами та сотнею дронів. Збито одну ракету і 72% БпЛА, - Повітряні сили

Під час масованого удару по Одещині у ніч на 9 серпня 2026 року ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них - заходили на ціль по балістичній траєкторії. Також було зафіксовано до 100 БпЛА противника різних типів, зокрема реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Нові деталі

Як зазначається, в результаті бойової роботи (станом на 08.00), протиповітряною обороною було збито 72 відсотки БпЛА, а також п’ять із шести "Бандеролів" і одну ракету. Крім того, внаслідок активної протидії, три ракети не досягли цілей – їх локація (місце падіння) уточнюється.

На жаль, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев’яти локаціях.

"Наразі ворог продовжує атаку, застосовуючи авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу, перебувайте в укриттях", - наголошують Повітряні сили.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

У ДТЕК заявили, що ворог здійснив одну з наймасштабніших атак цього року на Одещину.

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