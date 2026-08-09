Ночью враг атаковал Одессу 11 ракетами и сотней дронов. Сбита одна ракета и 72% БПЛА, - Воздушные силы

Во время массированного удара по Одесской области в ночь на 9 августа 2026 года противник применил 11 ракет различных типов, большинство из которых летели к цели по баллистической траектории. Также было зафиксировано до 100 БПЛА противника различных типов, в частности реактивные дроны и баллажирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, в результате боевых действий (по состоянию на 08:00) противовоздушной обороной было сбито 72 процента БПЛА, а также пять из шести "Бандеролей" и одна ракета. Кроме того, в результате активного противодействия три ракеты не достигли целей - их местонахождение (место падения) уточняется.

К сожалению, зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в Одессе и области в девяти точках.

"В настоящее время враг продолжает атаку, применяя авиационные средства поражения из акватории Черного моря. Боевые действия продолжаются! Не игнорируйте тревогу, находитесь в укрытиях", - подчеркивают Воздушные силы.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.

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