В Одессе после атаки РФ восстановили свет для 128 тысяч семей, - ДТЭК
В Одессе и области энергетики частично восстановили электроснабжение после российской атаки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы ДТЭК в Telegram.
Свет возвращают после ночного удара
Энергетики восстановили питание части объектов критической инфраструктуры. Также свет вернули 128,4 тысячам семей в Одессе и области, которые остались без электроэнергии.
"В течение дня энергетики ДТЭК частично восстановили питание объектов критической инфраструктуры и вернули свет 128,4 тыс. семей Одесской области после ночной атаки РФ", — сообщили в компании.
Работы продолжаются без перерыва
Специалисты продолжают ремонтные работы круглосуточно. Они стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех жителей.
Известно, что ночью 9 августа российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В результате были повреждены объекты инфраструктуры.
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