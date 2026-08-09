В Одессе после атаки РФ восстановили свет для 128 тысяч семей, - ДТЭК

В Одессе и области энергетики частично восстановили электроснабжение после российской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы ДТЭК в Telegram.

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Свет возвращают после ночного удара

Энергетики восстановили питание части объектов критической инфраструктуры. Также свет вернули 128,4 тысячам семей в Одессе и области, которые остались без электроэнергии.

"В течение дня энергетики ДТЭК частично восстановили питание объектов критической инфраструктуры и вернули свет 128,4 тыс. семей Одесской области после ночной атаки РФ", — сообщили в компании.

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Работы продолжаются без перерыва

Специалисты продолжают ремонтные работы круглосуточно. Они стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех жителей.

Известно, что ночью 9 августа российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В результате были повреждены объекты инфраструктуры.

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