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На каждый российский удар последует наша реакция, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что на каждый удар РФ последует ответная реакция Сил обороны Украины. Война будет становиться все более ощутимой непосредственно на территории России.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий вражеских атак

По словам Зеленского, в настоящее время в Одессе продолжаются работы после удара в ночь на 9 августа. 

"Были отключения электричества, воды — все службы задействованы, чтобы восстановить снабжение. К утру без электричества остались более 300 тысяч семей в Одессе и области, на данный момент треть уже подключили, работы продолжаются. Я хочу поблагодарить все ремонтные бригады, ГСЧС Украины, всех, кто задействован. Также были удары по Харькову и области, по Павлограду, Херсону, Сумской области, нашей Житомирской области. Важно, чтобы везде оказывалась реальная помощь людям", — подчеркнул президент.

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Защита городов и ответ на вражеские удары 

Также Зеленский напомнил, что в течение дня были доклады премьер-министра Сергея Корецкого и беседа с Главнокомандующим Михаилом Драпатым о защите украинских городов и ответах на вражеские обстрелы.

"Совершенно справедливые ответы есть, на каждый российский удар последует наша реакция. Российская война будет все более ощутимой у них дома, в России", — заявил глава государства.

Также президент отметил, что ВСУ и СБУ продолжают операцию против российских нефтеперерабатывающих предприятий.

"Это очень ощутимо для них — были также поражения российских ЗРК и радиолокационных станций, были и наши ответные удары по российской инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах. Единственная причина, по которой это до сих пор продолжается, — это нежелание России заканчивать эту войну", — сказал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25485) обстрел (34794) Одесса (8430) Одесская область (4640) россия (89131) Одесский район (736) война в Украине (8932)
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Топ комментарии
+23
аааааа......
*************.............
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09.08.2026 20:42 Ответить
+22
Якісний колумбійський кокс прийшов в Україну.
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09.08.2026 20:55 Ответить
+20
Який український народ терплячий, роби що хочеш з ним, знущайся як хочеш - все стерпить, навіть знищення. Піду пошукаю відосіки які кацапи раби.
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09.08.2026 20:49 Ответить

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