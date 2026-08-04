Украина в июле усилила удары по нефтяной инфраструктуре РФ, что создает риски для энергорынков, – Bloomberg
В июле Украина значительно активизировала удары по российской цепочке поставок нефти, что повысило риски перебоев на мировых энергетических рынках, которые и без того находятся под давлением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, проанализировавшего публичные заявления Украины и России, в течение июля под ударами оказались крупные нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры, морская инфраструктура и магистральные нефтепроводы РФ.
Всего за месяц было зафиксировано не менее 30 атак на объекты российского нефтяного сектора. Это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабной войны.
Риски для мирового энергорынка
В Bloomberg отмечают, что усиление атак на нефтяную инфраструктуру России происходит на фоне напряженной ситуации на глобальных энергетических рынках.
По мнению агентства, такие удары могут увеличить риски перебоев с поставками энергоносителей и усилить нестабильность на мировом рынке нефти.
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