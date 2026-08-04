Украина в июле усилила удары по нефтяной инфраструктуре РФ, что создает риски для энергорынков, – Bloomberg

В июле Украина значительно активизировала удары по российской цепочке поставок нефти, что повысило риски перебоев на мировых энергетических рынках, которые и без того находятся под давлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, проанализировавшего публичные заявления Украины и России, в течение июля под ударами оказались крупные нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры, морская инфраструктура и магистральные нефтепроводы РФ.

Всего за месяц было зафиксировано не менее 30 атак на объекты российского нефтяного сектора. Это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабной войны.

Риски для мирового энергорынка

В Bloomberg отмечают, что усиление атак на нефтяную инфраструктуру России происходит на фоне напряженной ситуации на глобальных энергетических рынках.

По мнению агентства, такие удары могут увеличить риски перебоев с поставками энергоносителей и усилить нестабильность на мировом рынке нефти.

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