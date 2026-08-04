Україна в липні посилила удари по нафтовій інфраструктурі РФ, що створює ризики для енергоринків, – Bloomberg

У липні Україна значно активізувала удари по російському ланцюгу постачання нафти, що підвищило ризики перебоїв на світових енергетичних ринках, які й без того перебувають під тиском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

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За даними агентства, яке проаналізувало публічні заяви України та Росії, протягом липня під ударами опинилися великі нафтопереробні заводи, нафтові танкери, морська інфраструктура та магістральні нафтопроводи РФ.

Загалом за місяць було зафіксовано щонайменше 30 атак на об'єкти російського нафтового сектору. Це другий найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни.

Ризики для світового енергоринку

У Bloomberg зазначають, що посилення атак на нафтову інфраструктуру Росії відбувається на тлі напруженої ситуації на глобальних енергетичних ринках.

На думку агентства, такі удари можуть збільшити ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв і посилити нестабільність на світовому ринку нафти.

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