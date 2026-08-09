На кожен російський удар буде наше реагування,- Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на кожен удар РФ буде реагування Сил оборони України. Війна ставатиме все більш відчутною безпосередньо на території Росії.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ліквідація наслідків ворожих атак

За словами Зеленського, наразі ще тривають роботи в Одесі після удару у ніч на 9 серпня.

"Були відключення електрики, води – всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключені від електрики більш ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області, на зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб усюди була реальна допомога людям",- наголосив президент.

Читайте також: Удари України по НПЗ РФ мають довготривалий ефект: деякі заводи не відновилися навіть через рік, - FT

Захист міст та відповідь на ворожі удари

Також Зеленський нагадав, що впродовж дня були звіти прем’єр-міністра Сергія Корецького та розмова з Головнокомандувачем Михайлом Драпатим щодо захисту українських міст і відповідей на ворожі обстріли.

"Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії",- заявив глава держави.

Операція щодо нафтопереробки РФ

Також президент зазначив, що ЗСУ та СБУ продовжують операцію щодо російської нафтопереробки.

"Це дуже відчутно для них, – були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій, були й наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, – це російське небажання війну цю закінчувати",- сказав очільник держави.

Читайте також: Україна в липні посилила удари по нафтовій інфраструктурі РФ, що створює ризики для енергоринків, – Bloomberg