На кожен російський удар буде наше реагування,- Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на кожен удар РФ буде реагування Сил оборони України. Війна ставатиме все більш відчутною безпосередньо на території Росії.
Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ліквідація наслідків ворожих атак
За словами Зеленського, наразі ще тривають роботи в Одесі після удару у ніч на 9 серпня.
"Були відключення електрики, води – всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключені від електрики більш ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області, на зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб усюди була реальна допомога людям",- наголосив президент.
Захист міст та відповідь на ворожі удари
Також Зеленський нагадав, що впродовж дня були звіти прем’єр-міністра Сергія Корецького та розмова з Головнокомандувачем Михайлом Драпатим щодо захисту українських міст і відповідей на ворожі обстріли.
"Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії",- заявив глава держави.
Операція щодо нафтопереробки РФ
Також президент зазначив, що ЗСУ та СБУ продовжують операцію щодо російської нафтопереробки.
"Це дуже відчутно для них, – були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій, були й наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, – це російське небажання війну цю закінчувати",- сказав очільник держави.
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