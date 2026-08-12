Через аварію на енергооб’єкті частина Славутича та Чернігівщини залишилася без світла

Через аварію на енергетичному об'єкті близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич залишилися без світла. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

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Перші деталі

"Шановні споживачі! Через аварію на енергооб'єкті знеструмлено близько 19 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Славутич", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

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Більше інформації щодо ситуації наразі не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про аварійне знеструмлення у Чернігові та районі: без світла 100 тисяч абонентів.