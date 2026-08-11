Аварійне знеструмлення у Чернігові та районі: без світла 100 тисяч абонентів

У Чернігові та Чернігівському районі у вівторок, 11 серпня, аварійно знеструмлено близько 100 тисяч абонентів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні АТ "Чернігівобленерго".

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Енергетики працюють над відновленням електропостачання

В обленерго зазначили, що енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Причину аварійного знеструмлення наразі не повідомляють.

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