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Новини Аварійні знеструмлення
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Аварійне знеструмлення у Чернігові та районі: без світла 100 тисяч абонентів

Знеструмлення у Чернігові

У Чернігові та Чернігівському районі у вівторок, 11 серпня, аварійно знеструмлено близько 100 тисяч абонентів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні АТ "Чернігівобленерго".

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Енергетики працюють над відновленням електропостачання

В обленерго зазначили, що енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Причину аварійного знеструмлення наразі не повідомляють.

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Чернігів (844) Електрика (833) знеструмлення (150) Чернігівська область (1411) Чернігівський район (218)
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