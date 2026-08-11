Аварийное отключение электроэнергии в Чернигове и районе: без света остались 100 тысяч абонентов

Во вторник, 11 августа, в Чернигове и Черниговском районе около 100 тысяч абонентов оказались без электричества из-за аварии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении АО "Черниговоблэнерго".

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Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

В облэнерго отметили, чтоэнергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Причину аварийного отключения электроэнергии пока не сообщают.

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