Відключень світла в Україні 12 серпня не прогнозують, - Укренерго
У середу, 12 серпня, в Україні не прогнозують застосування обмежень споживання електроенергії. Водночас у вечірні години українців закликають ощадливо користуватися електрикою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в НЕК "Укренерго".
"Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується", – йдеться у повідомленні.
Водночас в Укренерго рекомендують за можливості перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 17:00.
Найбільш ощадливо споживати електроенергію українців просять у вечірні години – з 19:00 до 22:00.
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