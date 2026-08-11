Отключений света в Украине 12 августа не прогнозируется, — "Укрэнерго"
В среду, 12 августа, в Украине не прогнозируется введение ограничений на потребление электроэнергии. В то же время в вечерние часы украинцев призывают экономно пользоваться электричеством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в НЭК "Укрэнерго".
"Завтра, в среду, применение ограничительных мер не планируется", — говорится в сообщении.
При этом в "Укрэнерго" рекомендуют по возможности перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 17:00.
Более всего экономить электроэнергию украинцев просят в вечерние часы – с 19:00 до 22:00.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль