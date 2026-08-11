Отключений света в Украине 12 августа не прогнозируется, — "Укрэнерго"

В среду, 12 августа, в Украине не прогнозируется введение ограничений на потребление электроэнергии. В то же время в вечерние часы украинцев призывают экономно пользоваться электричеством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, в среду, применение ограничительных мер не планируется", — говорится в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" рекомендуют по возможности перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 17:00.

Более всего экономить электроэнергию украинцев просят в вечерние часы – с 19:00 до 22:00.

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