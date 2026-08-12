Из-за аварии на энергообъекте часть Славутича и Черниговщины осталась без света
Из-за аварии на энергетическом объекте около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич остались без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Первые подробности
"Уважаемые потребители! Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 19 тысяч абонентов Черниговского района и города Славутич", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Более подробной информации о ситуации пока нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось об аварийном отключении электроэнергии в Чернигове и районе: без света остались 100 тысяч абонентов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль