Из-за аварии на энергообъекте часть Славутича и Черниговщины осталась без света

Из-за аварии на энергетическом объекте около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич остались без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

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Первые подробности

"Уважаемые потребители! Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 19 тысяч абонентов Черниговского района и города Славутич", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Более подробной информации о ситуации пока нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось об аварийном отключении электроэнергии в Чернигове и районе: без света остались 100 тысяч абонентов.