Удар по Одещині: ворог атакував портову інфрастуктуру

У ніч проти 12 серпня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одеської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у РВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Противник здійснив удар по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.

Що передувало?

Наприкінці червня російські війська вночі атакували Вилківську громаду на Одещині. Без світла залишилися Вилкове та кілька населених пунктів, одна людина постраждала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили дронами по Одещині: загинула людина, 8 поранених. ФОТО