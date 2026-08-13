Удар по Одещині: ворог атакував портову інфрастуктуру
У ніч проти 12 серпня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одеської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у РВА.
"Противник здійснив удар по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.
Що передувало?
Наприкінці червня російські війська вночі атакували Вилківську громаду на Одещині. Без світла залишилися Вилкове та кілька населених пунктів, одна людина постраждала.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль