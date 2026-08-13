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Новини Атака безпілотників на Одещину
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Удар по Одещині: ворог атакував портову інфрастуктуру

Атака РФ на Одещину: пошкоджена портова інфраструктура Ізмаїльщини

У ніч проти 12 серпня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одеської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у РВА.

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"Противник здійснив удар по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.

Що передувало?

Наприкінці червня російські війська вночі атакували Вилківську громаду на Одещині. Без світла залишилися Вилкове та кілька населених пунктів, одна людина постраждала.

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обстріл (36138) Одеська область (4119) Ізмаїльський район (45)
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