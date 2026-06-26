Росія атакувала енергоінфраструктуру Одещини: Вилкове залишилося без світла, є постраждалий

Російські війська вночі атакували Вилківську громаду на Одещині. Без світла залишилися Вилкове та кілька населених пунктів, одна людина постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Ізмаїльській РДА.

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"У ніч на 26 червня противник атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади. Унаслідок удару виникла пожежа. Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації її наслідків", - йдеться у повідомленні.

Постраждала одна людина. Їй надано необхідну медичну допомогу.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів Вилківської громади.

Що передувало?

Увечері 25 червня російські війська запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок обстрілу відомо про двох поранених.

Вночі під ворожою атакою перебував Кременчук на Полтавщині. Місто було атаковано ракетами та дронами. Під ударом - енергетична інфраструктура.

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