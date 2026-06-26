Россия атаковала энергоинфраструктуру Одесской области: Вилково осталось без света, есть пострадавший
Российские войска ночью атаковали Вилковскую громаду в Одесской области. Без света остались Вилково и несколько населенных пунктов, один человек пострадал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Измаильской РГА.
"В ночь на 26 июня противник атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковской городской территориальной громады. В результате удара возник пожар. Подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации его последствий", - говорится в сообщении.
Пострадал один человек. Ему оказана необходимая медицинская помощь.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской громады.
Что предшествовало?
Вечером 25 июня российские войска запустили баллистические ракеты по Киеву. В результате обстрела известно о двух раненых.
Ночью под вражеской атакой оказался Кременчуг в Полтавской области. Город подвергся обстрелу ракетами и дронами. Под ударом — энергетическая инфраструктура.
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