Россия атаковала энергоинфраструктуру Одесской области: Вилково осталось без света, есть пострадавший

Российские войска ночью атаковали Вилковскую громаду в Одесской области. Без света остались Вилково и несколько населенных пунктов, один человек пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Измаильской РГА.

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"В ночь на 26 июня противник атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковской городской территориальной громады. В результате удара возник пожар. Подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации его последствий", - говорится в сообщении.

Пострадал один человек. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской громады.

Что предшествовало?

Вечером 25 июня российские войска запустили баллистические ракеты по Киеву. В результате обстрела известно о двух раненых.

Ночью под вражеской атакой оказался Кременчуг в Полтавской области. Город подвергся обстрелу ракетами и дронами. Под ударом — энергетическая инфраструктура.

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