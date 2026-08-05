Війська РФ ударили дронами по Одещині: загинула людина, 8 поранених. ФОТО
Вдень 5 серпня 2026 року ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Як зазначається, внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані.
Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На місці події працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.
Наслідки
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