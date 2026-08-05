Войска РФ нанесли удар дронами по Одесской области: один человек погиб, 8 ранены. ФОТО

Днём 5 августа 2026 года враг вновь нанес удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как отмечается, в результате удара на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб. Еще восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения.

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Последствия







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