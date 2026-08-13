Часть Измаила осталась без света после массированной атаки БПЛА

Ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Измаилу в Одесской области с помощью беспилотников.

Об этом сообщил мэр Андрей Абрамченко, передает Цензор.НЕТ.

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После завершения обстрела все соответствующие службы приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.

"В настоящее время часть города в результате атаки врага осталась без электроснабжения. Сотрудники ДТЭК проводят аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Объекты водоснабжения и водоотведения работают на резервных источниках энергоснабжения.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре в Измаильском районе. В результате атаки имеются повреждения, возник пожар.

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