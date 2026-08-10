Россия атаковала Одесчину дронами и ракетами: пострадали уже 14 человек
В Одесской области возросло число пострадавших в результате ночной атаки РФ.
Как спередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
Последствия атаки усугубляются
По его словам, в результате массированного ракетно-дронового удара, произошедшего в ночь на 9 августа, пострадали уже 14 человек.
"В Одесской области уже 14 пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки, произошедшей в ночь на 9 августа", — отметил Кипер.
Известно, что 11 пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Еще пятеро находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Что предшествовало
В ночь на воскресенье, 9 августа 2026 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами и ракетами территорию Одессы. Есть пострадавшие и разрушения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль