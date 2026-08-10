Россия атаковала Одесчину дронами и ракетами: пострадали уже 14 человек

В Одесской области возросло число пострадавших в результате ночной атаки РФ.

Как спередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

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Последствия атаки усугубляются

По его словам, в результате массированного ракетно-дронового удара, произошедшего в ночь на 9 августа, пострадали уже 14 человек.

"В Одесской области уже 14 пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки, произошедшей в ночь на 9 августа", — отметил Кипер.

Известно, что 11 пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Еще пятеро находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 9 августа 2026 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами и ракетами территорию Одессы. Есть пострадавшие и разрушения.

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