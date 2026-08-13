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Новости Атака беспилотников на Одесщину
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Удар по Одесщине: враг атаковал портовую инфраструктуру

Атака РФ на Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура Измаильского района

В ночь на 12 августа российские захватчики атаковали Измаильский район Одесской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в РВА.

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"Противник нанес удар по портовой инфраструктуре. В результате атаки имеются повреждения, возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.

Что предшествовало?

В конце июня российские войска ночью атаковали Вилковскую громаду в Одесской области. Без света остались Вилково и несколько населенных пунктов, один человек пострадал.

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