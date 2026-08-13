Для ворога Херсон - це полігон для тренування операторів дронів: за липень загинуло 29 людей

Російські війська дедалі частіше атакують Херсон безпілотниками, причому їхніми цілями стають цивільні мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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Лише у липні в Херсонській громаді загинули 32 людини, 29 із них стали жертвами атак російських дронів. Ще 464 жителі дістали поранення, серед них 16 дітей.

Оператори дронів бачать, кого атакують

Шанько наголосив, що російські військові, за його словами, свідомо завдають ударів по мирних жителях. Оператори безпілотників отримують зображення з камер і можуть бачити людей та розрізняти цивільні цілі.

"Росіянам абсолютно все одно, кого і що атакувати. Вони цинічно б’ють по мирних громадянах, атакують екстрену медичну допомогу, комунальні служби", - заявив начальник МВА.

Він додав, що оператори дронів бачать, як люди пересуваються містом, їздять на велосипедах чи продають овочі.

"Дронове сафарі" триває цілодобово

За словами Шанька, через систематичні атаки безпілотниками по цивільних у Херсоні ще з минулого року використовують термін "дронове сафарі".

Посадовець навів приклад 84-річної жінки, яку російський дрон атакував, коли вона пасла козу. Також він розповів про нещодавній удар по продавцю овочів.

За словами Шанька, чоловік намагався показати оператору, що він цивільний і просто торгує овочами, однак безпілотник все одно атакував його.

"Дронове сафарі" відбувається в нас цілодобово. Росіяни тероризують громаду, хочуть показати свою присутність, хочуть унеможливити життя в Херсоні", – сказав начальник МВА.

Херсон став полігоном для випробування російських БпЛА

Начальник Херсонської МВА також підтвердив, що російські військові можуть використовувати місто для тренування операторів безпілотників.

"Херсон, на жаль, став полігоном для випробування росіянами зброї, зокрема, вони вчаться використовувати БпЛА різних типів, атакувати цілі й роблять це на мирних людях", - заявив Шанько.

Він зазначив, що атаки дронів на Херсон відбуваються цілодобово. За його словами, таким чином росіяни намагаються тероризувати громаду та ускладнити життя цивільного населення.

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