Кілька мікрорайонів Херсона знеструмлені через ворожий обстріл
У Херсоні внаслідок російського обстрілу знеструмлені кілька мікрорайонів.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У Херсоні через чергову російську атаку знеструмлено кілька мікрорайонів", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наголошується, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання до осель містян.
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