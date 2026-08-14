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Новини Удари по енергетиці Обстріли Херсона
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Кілька мікрорайонів Херсона знеструмлені через ворожий обстріл

У Херсоні через російський обстріл знеструмлено кілька мікрорайонів

У Херсоні внаслідок російського обстрілу знеструмлені кілька мікрорайонів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Херсоні через чергову російську атаку знеструмлено кілька мікрорайонів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наголошується, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання до осель містян.

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