Осенью-зимой РФ может начать атаковать газотранспортную систему Украины, - ГУР

Украинская разведка предупредила, что с осени россияне могут наносить удары по объектам энергетики, в том числе по газовой инфраструктуре.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - отметил он.

Также, по данным разведки, существует риск обстрелов инфраструктуры, обеспечивающей отбор газа из хранилищ и импорт газа из Европы.

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