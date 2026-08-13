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Осенью-зимой РФ может начать атаковать газотранспортную систему Украины, - ГУР
Украинская разведка предупредила, что с осени россияне могут наносить удары по объектам энергетики, в том числе по газовой инфраструктуре.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
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"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - отметил он.
Также, по данным разведки, существует риск обстрелов инфраструктуры, обеспечивающей отбор газа из хранилищ и импорт газа из Европы.
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Це могла зрозуміти тільки людина з посвідченням ГУР. 😁
Добре, що тепер в Умерова є посвідчення СЗР. Може і він тепер знатиме, що ракети літають та вибухають, а РФ п'ятий рік виносить нам енергетичну та газову інфраструктуру.