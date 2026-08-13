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Новости Удары по энергетике
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Осенью-зимой РФ может начать атаковать газотранспортную систему Украины, - ГУР

Удары по энергетике зимой: в ГУР рассказали подробности

Украинская разведка предупредила, что с осени россияне могут наносить удары по объектам энергетики, в том числе по газовой инфраструктуре.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Подробности

"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - отметил он.

Также, по данным разведки, существует риск обстрелов инфраструктуры, обеспечивающей отбор газа из хранилищ и импорт газа из Европы.

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Автор: 

ГТС (992) обстрел (34836) энергетика (3620) ГУР (867)
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Топ комментарии
+23
Дякую, дуже заспокоїли. А немає інформації як і чим нас захистить влада, яка вже восьмий рік керує країною?
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13.08.2026 08:58 Ответить
+13
Ніфіга собі одкровення...

Це могла зрозуміти тільки людина з посвідченням ГУР. 😁

Добре, що тепер в Умерова є посвідчення СЗР. Може і він тепер знатиме, що ракети літають та вибухають, а РФ п'ятий рік виносить нам енергетичну та газову інфраструктуру.
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13.08.2026 09:07 Ответить
+9
ГУР не по цих справах. Вони лише по розповідях. А весь захист у відосіках найвеличнішого.
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13.08.2026 09:06 Ответить

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