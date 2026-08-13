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Восени-взимку РФ може почати атакувати газотранспортну систему України, - ГУР
Українська розвідка попередила, що з осені росіяни можуть бити по об'єктах енергетики, зокрема й газової інфраструктури.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Подробиці
"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - зазначив він.
Також, за даними розвідки, є ризик обстрілів інфраструктури, що забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи.
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Це могла зрозуміти тільки людина з посвідченням ГУР. 😁
Добре, що тепер в Умерова є посвідчення СЗР. Може і він тепер знатиме, що ракети літають та вибухають, а РФ п'ятий рік виносить нам енергетичну та газову інфраструктуру.