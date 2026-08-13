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Новини Удари по енергетиці
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Восени-взимку РФ може почати атакувати газотранспортну систему України, - ГУР

Удари по енергетиці взимку: у ГУР розповіли подробиці

Українська розвідка попередила, що з осені росіяни можуть бити по об'єктах енергетики, зокрема й газової інфраструктури.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Подробиці

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - зазначив він.

Також, за даними розвідки, є ризик обстрілів інфраструктури, що забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи.

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ГТС (189) обстріл (36138) енергетика (3552) ГУР (896)
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Топ коментарі
+23
Дякую, дуже заспокоїли. А немає інформації як і чим нас захистить влада, яка вже восьмий рік керує країною?
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13.08.2026 08:58 Відповісти
+13
Ніфіга собі одкровення...

Це могла зрозуміти тільки людина з посвідченням ГУР. 😁

Добре, що тепер в Умерова є посвідчення СЗР. Може і він тепер знатиме, що ракети літають та вибухають, а РФ п'ятий рік виносить нам енергетичну та газову інфраструктуру.
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13.08.2026 09:07 Відповісти
+9
ГУР не по цих справах. Вони лише по розповідях. А весь захист у відосіках найвеличнішого.
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13.08.2026 09:06 Відповісти

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