Восени-взимку РФ може почати атакувати газотранспортну систему України, - ГУР

Українська розвідка попередила, що з осені росіяни можуть бити по об'єктах енергетики, зокрема й газової інфраструктури.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Подробиці

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - зазначив він.

Також, за даними розвідки, є ризик обстрілів інфраструктури, що забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи.

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